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Нацгвардійці знищили танк, яким вихвалялася російська пропаганда

"Чудово горить і вибухає".

Нацгвардійці знищили танк, яким вихвалялася російська пропаганда
Скріншот відео
Фото: Ігор Клименко

10 вересня російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Через два дні українські військові його знищили.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування. Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає", – написав він.

За словами міністра, "бійці Нацгвардії вправні і в бою, і в руйнуванні російських фейків".

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 4 584 російських танків, за минулу добу – 16.

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