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Очільники військкомату та філії університету допомагали чоловікам тікати за кордон

СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів".

Очільники військкомату та філії університету допомагали чоловікам тікати за кордон
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів.

Фото: СБУ, ухилянти

  • Так, на Харківщині затримано начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". Одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.
  • У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову. У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.
  • На Закарпатті ліквідовано ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону. Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.
  • На Івано-Франківщині викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

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Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Посадовці продавали ухилянтам "посвідчення моряка".

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