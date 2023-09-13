"Мілітарний": характер пошкоджень корабля в Севастополі свідчить, що відновити його не зможуть. Фото супутників

Судячи з супутникових знімків, у момент атаки на судноремонтний завод у Севастополі у сухому доці перебували великий десантний корабель проєкту 755 та підводний човен, ймовірно, проєкту 877/636, пише "Мілітарний".

За непідтвердженими даними, це великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". На одному з супутникових фото чітко видно характерні для ВДК проєкту 755 обриси.

"Судячи з фото, корабель зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару та масштабної пожежі. Він отримав серйозну пробоїну в лівий борт в районі надбудови, що може означати влучання крилатої ракети під кутом прямо в машинне відділення", – зазначили в "Мілітарному".

Характер та ступінь ушкоджень, а також складність ремонту виготовлених у Польщі кораблів дають підстави припустити, що судно відновленню не підлягає.

"Залишається невідомим стан іншого невідомого судна, котрим може виявитись підводний човен проєкту 877/636. Ці човни також відомі під іменем «Варшавянка» та як носії крилатих ракет «Калибр», котрими неодноразово наносились удари по Україні", – додали журналісти.

За даними з російських джерел, ВДК "Мінськ" належить до так званого балтійського флоту. Збудований у Польщі в 1984. Озброєний двома 57-мм артилерійськими установками, двома пусковими установками реактивної системи залпового вогню "Град-М", чотирма пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту міг містити до 500 тонн техніки і вантажу та 225 десантників. Екіпаж – 87 осіб.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" є носієм крилатих ракет "Калібр". Цей човен росіяни перекинули в Чорне море в лютому 2022, готуючись до повномасштабного вторгнення. Може нести до чотирьох "Калібрів", оснащена ПЗРК та мінами, торпедами.

Нагадаємо, атака відбулася в ніч на 13 вересня. Окупанти заявили, що знищили сім із 10 ракет та всі три надводні безпілотні катери. Визнали, що пошкоджено два кораблі.

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