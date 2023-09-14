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У Херсонській області РФ уночі вбила обстрілом маленького хлопчика. Його брат і сусіди, які намагалися допомоги, були поранені

Загалом за добу ворог вбив одну людину, вісьмох поранив. 

Протягом минулої доби ворог 82 рази обстрілював Херсонську область, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації. Одна людина загинула, ще вісім дістали поранення. 

По Херсону ворог випустив 12 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі", – йдеться у повідомленні. 

У Офісі генерального прокурора повідомили, що вночі внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці. Снаряд влучив у приватний будинок. Хлопчик загинув, його 13-річний брат отримав тяжкі травми. Ще троє сусідів, які намагалися допомоги їм, отримали поранення. 

Водночас, за даними ОВА, загиблій дитині не шість, а сім років.

"Опівночі окупанти вкрили вогнем Новодмитрівку. Влучили в житловий сектор. Поранення дістали три людини. З них – двоє братів 7 і 14 років. На жаль, від отриманих травм молодший хлопчик загинув на місці. Світла пам’ять маленькому янголові…Старшого хлопця госпіталізовано до лікарні. У нього численні поранення. Стан – важкий. Медики борються за його життя", – повідомив Прокудін.

Він підтвердив, що під обстріл потрапили троє сусідів, які намагалися допомогти дітям, а також машина швидкої допомоги. 

Нагадаємо, що вчора люди також були поранені внаслідок ударів по Одрадокамʼянці. В Атонівці росіяни вдарили по гімназії.  

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