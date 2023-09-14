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В окупованій Євпаторії пролунали вибухи (оновлено)

У місцях вибухів розташована військова база росіян.

В окупованій Євпаторії пролунали вибухи (оновлено)
Скріншот відео
Фото: Кримський вітер

Сьогодні під ранок в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. 

Про це пише Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що вибухи сталися в районі села Уютне. Після цього вулицями їздили машини швидкої допомоги. За інформацією місцевих жителів, в районі вибуху розміщена військова частина росіян №85683.

За інформацією російських ЗМІ, перекрито рух автотранспорту Кримським мостом. Всіх, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду просять "зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки". Причини зупинки руху автотранспорту наразі невідомі.

Видання "Кримський вітер" пише з посиланням на місцевого жителя, що поблизу Євпаторії прилетіли безпілотники. Працювала ППО, чутно вибухи. 

Оновлено. Міноборони РФ заявило про нібито збиття о 5:30 за московським часом одинадцяти безпілотників над територією окупованого Криму. В атаці вороже відомство звинуватило Україну.

За даними волонтера і активіста Сергія Стерненка, ймовірною ціллю ударів по Криму була військова база ППО із засобами РЛС та ЗРК С-300 та С-400.

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Нагадаємо, в ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Міністерство оборони країни-окупанта заявило, що судноремонтний завод та низку кораблів Чорноморського флоту атакували ракетами і безпілотними катерами. РФ стверджує, що збила сім із 10 ракет, але визнала пошкодження двох кораблів.

За даними російських медіа, пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Цей підводний човен – носій крилатих ракет "Калібр", а ВДК оснащений артилерійською установкою та системою "Град-М". Пізніше у ГУР Міноборони підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна.

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