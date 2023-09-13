Головне за день. Середа, 13 вересня

24 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, засідання Військового кабінету, катастрофічна повінь в Лівії. Яким запам’ятається 567-й день повномасштабної війни.

Підводний човен 'Ростов-на-Дону', який зазнав ушкоджень в Севастополі.

Президент Володимир Зеленський провів Військовий кабінет.

Про це він повідомив у Telegram, не розкриваючи деталей. "Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Військовий кабінет - це особливий формат роботи з керівниками сектору оборони. Учора Зеленський збирав Військовий кабінет, на якому обговорили питання наступу, забезпечення зброєю та підсилення збройних сил на певних напрямках.

На засіданні також обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, дані розвідок про дати та напрямки.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Загалом упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі в Севастополі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих ракет "Калібр".

Також Сили оборони Півдня знищили російський катер типу КС-701 "Тунець" в північно-західній частині Чорного моря.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 вересня – в нашій новині.

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Також у новому пакеті є техніка для розмінування.

Що ще – в новині.

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