Жертви нічного російського удару по Києву загинули біля закритого укриття. Про це в коментарі журналістам сказав чоловік одныэъ з загиблих.

Мер міста Віталій Кличко сказав, що до поліклініки Деснянського району, де це сталося, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. За його словами, вони "на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці".

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати", – вважає він.

Фото: КМВА

Кличко додав, що "всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно".

Чоловік загиблої Ярослав у коментарі "Суспільному" сказав, що люди під час тривоги бігли в укриття, але його не відкрили.

"Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – каже Ярослав.

За даними журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 10 хвилин, оскільки ракети були балістичними.

Поліція Києва розпочала розслідування службового недбальства, що спричинило тяжкі наслідки.

Однак, за словами керівника Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова, директор полікліники № 3 стверджує, що центральний вхід до укриття було відкрито.

"Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі трагедії", – заявив він.

Фото: тг-канал Віталія Кличка

Фото: тг-канал Віталія Кличка

Фото: тг-канал Віталія Кличка

Фото: тг-канал Віталія Кличка

У травні в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.

Цієї ночі внаслідок падіння уламків російських балістичних ракет в Деснянському районі загинули троє, поранені 10 осіб. Серед жертв – двоє жінок і дитина. У Дніпровському районі поранені двоє.