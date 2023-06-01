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Поліція підозрює мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Жінка погодилась обійняти посаду спеціаліста у справах сім’ї та дітей. 

Поліція підозрює мешканку Харківщини у колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції викрили мешканку міста Вовчанськ Харківської області, котра добровільно погодилась на співпрацю з окупантами на посаді спеціаліста у справах сім’ї та дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Серед місцевого населення 34-річна жінка поширювала агітацію із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України”, - повідомила поліція. 

Жінка також збирала паспортні данні населення, та передавала їх голові сільської ради окупаційної влади. За свою працю отримувала плату в рублях.       

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Також підозрювана була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.    

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну колаборантку у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини.  Після захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. На знак подяки за таку “лояльність” гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення “Роспошти”.

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