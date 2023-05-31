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На Миколаївщині відновили ще два мости

На звільнені від росіян території повертається нормальне життя.

На Миколаївщині відновили ще два мости
Фото: Михайло Федоров

Завдяки донорам United 24 у Миколаївській області відновили ще два мости.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Продовжуємо повертати нормальне життя на звільнені від росіян території. Людям, які пережили жах окупації, дуже потрібна ця підтримка”, - написав Федоров. 

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Він зазначив, що загалом відбудували вже 13 мостів. Частину з них - завдяки коштам постійного партнера UNITED24 АВТ Баварія. 

Михайло Федоров подякував військовим 36 шляховідновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту за оперативну роботу.

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що на Миколаївщині вже відбудували шість мостів та забезпечили тимчасовий проїзд ще на шести.

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