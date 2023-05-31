Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо

Через роботи столичних комунальників відзавтра і до кінця літа на вул. Шовковичній в центрі Києва частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що обмеження руху транспорту пов’язано із початком ремонту покриття із бруківки.

Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Дарвіна до вул. Басейної.

Найближчими тижнями триватиме підготовчий етап.

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.