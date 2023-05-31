По новинах здається, що у Бахмуті затишшя. Насправді це не так, - Маляр

Збройні сили України зупинили наступальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону.

"Наступальність ворога зупинена. По новинах здається, що там затишшя. Насправді це не так, це лише враження. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Кількість обстрілів співмірна з тією, коли були найгостріші бої", - додала заступник міністра.

Ворог тим часом займається перегрупуванням, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська. Українські воїни заважають росіянам реалізовувати свої плани.

"Наші війська виконують важливу задачу. Було призупинено просування декілька днів тому. Це не означає, що вони стоять, вони виконують інші задачі, які ми не можемо оголошувати. Це задачі спрямовані на підвищення боєздатності. Те що сьогодні здається затишшям, насправді обидві сторони готуються та посилюються до того, що буде продовжена боротьба. Війна та боротьба за цей напрямок триває", - додала Маляр.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротацію, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони України призупинили рух на флангах Бахмута для виконання інших військових задач.