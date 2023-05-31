Російські окупанти вдвічі збільшили чисельність своїх військ на ЗАЕС

Окупанти збільшили вдвічі чисельність своїх військ на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповіли два співробітники станції виданню Sky News.

Рівень військової активності різко зріс упродовж останніх декількох тижнів. Загарбники укріплюють свої позиції, перекидаючи ближче до станції більше бронетехніки, боєприпасів та озброєння.

За словами працівників ЗАЕС, росіяни знають, що українські війська не будуть обстрілювати станцію, тому стягують сюди додаткові сили.

"Справа в тому, що півтора місяці тому на електростанції було вдвічі менше військ, а зараз їх вдвічі більше, отже, вони точно готуються до контрнаступу", - сказав один зі співрозмовників видання.

Працівники ЗАЕС зазначають - протягом 30 років вони уявити не могли, що може статися відключення електроенергії. Від моменту окупації це трапилося вже сім разів.

Крім цього, резервні генератори, які забезпечують живлення станції під час таких відключень, належним чином не обслуговують - через брак персоналу. Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії на АЕС працювало орієнтовно 11 тисяч осіб, то нині - лише 3,5 тисячі.

Співрозмовники видання зазначили, що є дефіцит ремонтників, які можуть обслуговувати та усувати неполадки. До того ж нижча якість робітників, бо кваліфіковані кадри покинули станцію. Загалом ситуація на АЕС погіршується.

П'ять із шести реакторів зараз перебувають у стані "холодний зупин", але є побоювання, що Росія може використати електростанцію для організації атаки під чужим прапором.

Нагадаємо, днями українська розвідка попередила, що росіяни планують зробити імітацію удару по об'єктах ЗАЕС, щоб звинуватити українські війська зірвати їхній контрнаступ.

Тим часом 30 травня на засіданні Ради безпеки ООН генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.