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Нафтогаз домовився з інвесторами про реструктуризацію єврооблігацій до кінця липня, - Чернишов

Тепер цю домовленість має схвалити Кабмін.

Нафтогаз домовився з інвесторами про реструктуризацію єврооблігацій до кінця липня, - Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Група "Нафтогаз" домовилася з інвесторами про шляхи реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення в 2022/2026 роках. 

Про це повідомив очільник Групи Олексій Чернишов.

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За його словами, під час нинішньої зустрічі "виклали інвесторам детальні пропозиції щодо реструктуризації, схвалені правлінням та  наглядовою радою компанії".

"Реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", - зазначив Чернишов.

Він додав, що надалі відповідні пропозиції має схвалити Кабмін як акціонер Групи "Нафтогаз".

Нагадаємо, торік Верховна Рада затвердила нові умови реструктуризації боргів Нафтогазу. Згодом Олексій Чернишов повідомив, що НАК надасть власникам євробондів компанії чергові пропозиції щодо реструктуризації боргу.

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