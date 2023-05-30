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В Україні запускають другий етап програми "єВідновлення"

Розмір компенсації буде розраховуватися комісією, яка враховуватиме регіон розташування, рік забудови, площу.

В Україні запускають другий етап програми "єВідновлення"
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

В Україні запускають другий етап програми єВідновлення, який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.

Про це у Телеграм повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату", - написав Шмигаль.

За його словами, розмір компенсації буде розраховуватися комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу тощо. Також розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Також уряд деталізував питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які займаються обстеженням пошкодженого майна.

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Нагадаємо, що Кабмін 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення".

За тиждень роботи програми "єВідновлення" до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

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