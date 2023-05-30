В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.
Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:
- релокація бізнесу,
- відкриття нового напряму бізнесу,
- масштабування бізнесу на території України,
- вихід на міжнародні ринки.
До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.
Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.
Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року.
Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору – за посиланням.
Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка в Україні" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.