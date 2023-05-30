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В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств

Підтримку можна отримати на релокацію бізнесу, відкриття нового напряму, масштабування або вихід на міжнародні ринки.

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств
Фото: Facebook / USAID Ukraine

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.

Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:

  • релокація бізнесу, 
  • відкриття нового напряму бізнесу, 
  • масштабування бізнесу на території України, 
  • вихід на міжнародні ринки.

До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.

Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року. 

Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору – за посиланням.

Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка в Україні" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.

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