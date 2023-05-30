В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств

Підтримку можна отримати на релокацію бізнесу, відкриття нового напряму, масштабування або вихід на міжнародні ринки.

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США.

Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:

релокація бізнесу,

відкриття нового напряму бізнесу,

масштабування бізнесу на території України,

вихід на міжнародні ринки.

До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.

Під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року.

Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору – за посиланням.

Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка в Україні" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.