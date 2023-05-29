Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
ГоловнаЕкономікаДержава

ФРУ оголосила про намір створити публічний реєстр рейдерів Актуально

Нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом.

ФРУ оголосила про намір створити публічний реєстр рейдерів
Дмитро Олійник
Фото: Youtube

Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес. Про це повідомив президент ФРУ Дмитро Олійник в інтерв’ю Обозревателю.

“Зараз ми збираємо й узагальнюємо інформацію про осіб, які задіяні у рейдерських атаках: від лейтенанта, який здійснює обшук з порушенням всіх процедур - до найвищих посадових осіб, які прикривають це свавілля. Всі ці прізвища будуть внесені у публічний реєстр. Рейдерська група атакує кожного з нас поодинці, сподіваючись отримати хабар або забрати майно. Рейдери дістали бізнес. Тому ми об’єднуємось, щоб протидіяти”, - заявив Дмитро Олійник.

Президент ФРУ вважає, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.

“Якби не війна, реакція бізнесу на це свавілля була б жорсткішою. Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що чорним полковникам та перевертням у мантіях нарешті дадуть по рукам”, - зауважив Дмитро Олійник.

Президент ФРУ повідомив, що нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом. Її робоча назва “Свавіллю стоп!”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies