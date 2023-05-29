ФРУ оголосила про намір створити публічний реєстр рейдерів

Нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом.

Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес. Про це повідомив президент ФРУ Дмитро Олійник в інтерв’ю Обозревателю.

“Зараз ми збираємо й узагальнюємо інформацію про осіб, які задіяні у рейдерських атаках: від лейтенанта, який здійснює обшук з порушенням всіх процедур - до найвищих посадових осіб, які прикривають це свавілля. Всі ці прізвища будуть внесені у публічний реєстр. Рейдерська група атакує кожного з нас поодинці, сподіваючись отримати хабар або забрати майно. Рейдери дістали бізнес. Тому ми об’єднуємось, щоб протидіяти”, - заявив Дмитро Олійник.

Президент ФРУ вважає, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.

“Якби не війна, реакція бізнесу на це свавілля була б жорсткішою. Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що чорним полковникам та перевертням у мантіях нарешті дадуть по рукам”, - зауважив Дмитро Олійник.

Президент ФРУ повідомив, що нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом. Її робоча назва “Свавіллю стоп!”.