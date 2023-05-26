Незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів, – міністр фінансів

При цьому уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.

Незабезпечені першочергові потреби України у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України із посиланням на главу відомства Сергія Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у панельних дискусіях під час зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії. В ході дискусій обговорювався стан економіки в країнах, які приймають мігрантів та біженців.

“Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців знайшли прихисток в європейських країнах. Ми вдячні урядам цих держав за надану допомогу та захист. В багатьох країнах вимушені українські мігранти отримали доступ до соціальної допомоги, медичних послуг, освіти та працевлаштування нарівні з громадянами приймаючих країн”, – зазначив Сергій Марченко.

Під час заходу міністр фінансів України наголосив на пріоритетному завданні Уряду України, а саме - створення стимулів для повернення громадян додому. У цьому контексті важливим є відновлення країни.

“Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів США. Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів США”, - сказав міністр фінансів.

Він зазначив, що вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України.

Нагадаємо, нещодавно Бюджетний комітет погодив виділення 4,4 млрд грн на програму “єВідновлення”. Наразі у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 млрд грн.

Також нагадаємо, Південна Корея збирається надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки, а уряд Данії виділив нашій державі 1 млрд євро.