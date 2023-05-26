Ще одна українська авіакомпанія відновила польоти в Європі

Це вже четверта українська авіакомпанія, яка відновила польоти на пасажирських літаках після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Українська авіакомпанія Skyline Express, відома раніше як Azur Air Ukraine, відновила польоти після річної перерви.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіаперевізник почав здійснювати рейси з Європи на курортні напрямки на нещодавно отриманому літаку Boeing 757-300 з реєстрацією UR-SLE.

26 травня онлайн-радар Flightradar24 зафіксував польоти цього авіалайнера між Катовіце, Варшавою та болгарським морським курортом Бургас.

Skyline Express став четвертою українською авіакомпанією, яка відновила польоти на пасажирських літаках після російського вторгнення в Україну.

Рейси з пасажирами на замовлення інших авіакомпаній та туроператорів зараз також виконують SkyUp та “Роза Вітрів” (Windrose). До осені 2022 року такі перельоти здійснювала МАУ, проте авіаперевізник зупинив свою діяльність через конфлікт акціонерів.

За даними державного реєстру юридичних осіб, авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні 2023 року.

Авіаперевізник афілійований з туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринку.

Зараз у Росії, як і раніше, продовжує роботу авіакомпанія Azur Air, яку влада США внесла до списку санкцій. Вона літає до Туреччини.

Перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, проте щоб вона не асоціювалася з Росією.

Спочатку Azur Air Ukraine мала назву “Ютейр-Україна” та функціонувала як дочка російської авіакомпанії “Ютейр”. У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.

Нагадаємо, у травні евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси до Європи з Молдови. Після 24 лютого 2022 року компанія надає літаки в лізинг іншим авіакомпаніям, які мають дефіцит флоту.