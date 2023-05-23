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Наступний опалювальний сезон буде так само складний, як і попередній, – Шмигаль

Попереду колосальний обсяг ремонтних робіт.

Наступний опалювальний сезон буде так само складний, як і попередній, – Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Кабінет міністрів почав підготовку до нового опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Серед пріоритетів – накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили минулого року. Зараз запаси газу в українських сховищах перебувають на рівні 9,3 млрд кубічних метрів. На початок осінньо-зимового періоду стоїть завдання вийти на 14,7 млрд кубометрів”, – повідомив у Telegram прем’єр-міністр.

Він наголосив, що наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній.

“Обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб’єктів. Тісно координуємо всі ці питання на засіданнях енергетичного штабу”, – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, 14 квітня в Україні офіційно завершився опалювальний сезон 2022/2023 років.

Раніше в Укренерго говорили про те, що для підготовки України до наступної зими та можливих терористичних атак потрібно чотири ключові компоненти: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього. 

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