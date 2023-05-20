У Києві та області зафіксовані аварійні відключення світла

Також ворожі обстріли залишили без світла 5 населених пунктів у Донецькій області.

Зафіксовано вимкнення електроенергії в низці регіонів, зокрема, у Києві та Київській області.

Про це повідомило у Телеграм Міністерство енергетики.

Відключення 5 тисяч споживачів у Києві та області було зафіксовано через технологічні порушення, наразі переважну більшість із них заживлено, а ремонтні роботи тривають.

Ворожі обстріли в ніч на суботу залишили без світла 5 населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас знеструмлення 6 населених пунктів і понад тисячі споживачів у Миколаївській області пов'язане з несприятливими погодними умовами. Тривають відновлювальні роботи.

"За добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисяч споживачів, зокрема й у прифронтових областях", - уточнило міністерство.

Загалом, енергетична система працює стабільно, обмеження для побутових споживачів не застосовуються, триває ремонтна кампанія об'єктів генерації та мережевої інфраструктури. Водночас Міненерго зазначило, що експорт електроенергії не планується, а здійснюється імпорт із Молдови та Словаччини.

Нагадаємо, що компанія Укренерго просить громадян економити електроенергію ввечері.