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Україна приєднається до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи"

Це дасть можливість отримати фінансування від ЄС для розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури.

Україна приєднається до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Україна долучиться до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи".

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, участь нашої держави у такій програмі відкриє "шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури". 

Загальний бюджет європейської програми до 2027 року становить майже 21 млрд євро.

Нагадаємо, уряд планує залучити 200 млн євро для Укрзалізниці від ЄБРР. Ці кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.

Раніше стало відомо, що до кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника у Європі.

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