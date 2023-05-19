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Україна готова стати хабом для корейських компаній у Європі, — Мінекономіки

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація привезла у Сеул конкретні проєкти в агропереробці, в енергетичній сфері, в сфері будівництва.

Україна готова стати хабом для корейських компаній у Європі, — Мінекономіки
Юлія Свириденко
Фото: Мінекономіки

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова стати хабом для корейських компаній у Європі. 

Про це повідомляє Мінекономіки. 

Міністр економіки зазначила, що зручне розташування України в центрі Європи, мережа діючих індустріальних парків та можливості для будівництва нових — це чудові перспективи для масштабування корейського бізнесу. 

“У Сеул ми привезли конкретні проєкти в агропереробці, в енергетичній сфері, в сфері будівництва. Цими пропозиціями ми сигналізуємо, що Україна вже сьогодні займається розвитком власної економіки і будує плани по розвитку держави, і бачить там на чільному місці корейський бізнесу”, — сказала вона.

Юлія Свириденко також додала, що, розмістивши свої потужності в Україні, Південна Корея стане ще ближче до ринків ЄС.

Нагадаємо, Південна Корея збирається надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки. Підписана попередня угода. Очікується, що Україна також зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури.

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