Авіаційна коаліція, підтримка вступу в ЄС, важливий механізм для НАТО. Чим завершився євротур президента Зеленського

Важливо, що четвірка лідерів країн НАТО висловила підтримку Україні на шляху до Альянсу та створенню спеціального механізму, який стане певним проміжним етапом під час поступу до членства в НАТО.

Результати цієї поїздки говорять самі за себе. Нашій державі виділили чергові пакети оборонної допомоги, до яких входять ракети середньої дальності, танки, ППО та артилерійські снаряди. Великобританія оголосила про початок програми з підготовки українських пілотів, а у Франції зазначили, що також готові проводити тренування штурманів.Крім того, лідери чотирьох європейських країн підтримали формулу миру Володимира Зеленського, зокрема у частині створення спеціального трибуналу для усіх винних у злочинах агресії. Глави Італії, Німеччини та Франції заявили про приналежність України до родини ЄС, зазначивши попередньо, що готові допомагати у проведенні реформ та у відбудові нашої держави.

Завершилося турне президента Зеленського до чотирьох ключових держав Європи: Італії, Німеччини, Франції та Великобританії. Цей візит для України був, можна сказати, доленосним, адже стався напередодні важливих подій – Вільнюського саміту НАТО та виголошення попередньої оцінки Єврокомісії щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Важливо, що четвірка лідерів країн НАТО висловила підтримку Україні на шляху до Альянсу та створенню спеціального механізму, який стане певним проміжним етапом під час поступу до членства в НАТО.

Результати цієї поїздки говорять самі за себе. Нашій державі виділили чергові пакети оборонної допомоги , до яких входять ракети середньої дальності, танки, ППО та артилерійські снаряди. Великобританія оголосила про початок програми з підготовки українських пілотів, а у Франції зазначили, що також готові проводити тренування штурманів.Крім того, лідери чотирьох європейських країн підтримали формулу миру Володимира Зеленського, зокрема у частині створення спеціального трибуналу для усіх винних у злочинах агресії. Глави Італії, Німеччини та Франції заявили про належність України до родини ЄС, зазначивши попередньо, що готові допомагати у проведенні реформ та у відбудові нашої держави.

Завершилося турне президента Зеленського до чотирьох ключових держав Європи: Італії, Німеччини, Франції та Великобританії. Цей візит для України був, можна сказати, доленосним, адже стався напередодні важливих подій – Вільнюського саміту НАТО та виголошення попередньої оцінки Єврокомісії щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Фото: EPA/UPG

Трохи великої політики

В Європі саме від позиції Німеччини, Франції, Великобританії та Італії залежить ухвалення багатьох рішень. Кожна з цих країн впливає так чи інакше як на реалізацію безпекових, так і економічних та політичних ініціатив у Європі.

Україна для себе обрала доволі цікаву тактику: вести перемовини не зі скептиками, які виступають проти чогось – надання зброї чи вступу до євроатлантичних структур, – а з тими, хто може на цих скептиків вплинути. Саме тому цей тур президента Зеленського є важливим, адже він допомагає не просто посилити коаліцію, а й у перспективі закладає базу для ухвалення доленосних для України рішень, які надто залежать від Берліна, Парижа, Рима та Лондона.

Згадаймо минулорічні події, коли саме позиція колишнього італійського прем’єра Маріо Драгі змогла розвернути на 180 градусів політику Берліна та Парижа щодо України, після чого наша держава отримала і зброю, і кандидатство на членство в ЄС.

Так само і зараз напрочуд важливо, щоби велика європейська четвірка дала новий імпульс різним процесам, які допоможуть Україні провести контрнаступ, закрити небо від агресора та зробити конкретні кроки на шляху до членства в ЄС та НАТО.

Водночас нам конче потрібна позиція цих держав щодо вирішення інших стратегічних цілей: підтримки формули миру президента Зеленського, забезпечення справедливого правосуддя щодо усіх винних у скоєнні воєнних злочинів, зокрема і щодо найвищого керівництва Росії, відбудови та відновлення України, формування поствоєнних гарантій безпеки, посилення санкційного впливу та поверненні українських полонених та дітей, які незаконно були депортовані до РФ.

Фото: EPA/UPG

Тому зустріч Зеленського та Папи Франциска, який веде свою лінію перемовин з Москвою, допомагаючи Україні, була вкрай потрібною. Питання повернення українських дітей, яких Путін використовує для шантажу та тиску, є одним з ключових.

Через це спілкування президента з головними італійськими медіа, які мають переконати таке різнобарвне населення продовжувати підтримувати Україну, попри різні провокації РФ, було надто важливим.

Саме тому в німецькому Аахені, де Зеленський та український народ отримали відзнаку за об’єднання Європи, нагороду Карла Великого, було важливо зустрітися з лідерами інституцій ЄС. Бо це був важливий сигнал іншим жителям континенту: що Україна – частина єдиної європейської родини.

А перемовини з французькими та британськими стратегами допомогли поліпшити оборонні позиції держави та заклали певний фундамент до створення авіаційної коаліції та щодо певних доленосних рішень на Вільнюському саміті НАТО.

Фото: ОПУ

Підготовка до українського контрнаступу

Питання надання Україні зброї було одним з найважливіших під час перемовин президента Зеленського з лідерами чотирьох країн. І ці переговори принесли дуже позитивні результати – нові пакети оборонної допомоги.

Німеччина оголосила про виділення найбільшого пакету в розмірі 2,7 млрд євро, що включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS. Крім того, Берлін надасть 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, більше 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.

Франція в рамках чергового безпекового пакету вирішила передати Збройним силам України крилаті далекобійні ракети. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив в одному з інтерв'ю після завершення зустрічі з Володимиром Зеленським. Він не розповів деталі, однак зазначив, що Париж відправить ракети, дальність дії яких «дозволить Україні чинити опір». Найімовірніше, йдеться про крилаті ракети SCALP-EG, що є французським аналогом ракети Storm Shadow, які Україна раніше отримала від Великобританії.

За словами французького лідера, до України найближчими тижнями також має надійти більше систем протиповітряної оборони та десятки одиниць бронетехніки, зокрема бойові машини AMX-10RCs. Франція також має намір підготувати 2 000 українських військових і майже 4 000 у Польщі цього року.

Фото: EPA/UPG

Водночас Еммануель Макрон повідомив, що його країна готова навчати українських пілотів та започаткувати заради цього необхідну програму.

Узагалі, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, візит президента Зеленського до чотирьох країн мав вирішальне значення з точки зору формування міжнародної авіаційної коаліції.

Під час зустрічі з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком у рамках свого туру Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що для Заходу також важливо відправити Україні винищувачі. У заяві ж британського уряду сказано, що «цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків».

Разом з тим в день візиту українського президента уряд Британії оголосив про надання Україні сотні ракет для протиповітряної оборони та сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня. Це крилата ракета повітряного базування великої дальності, розроблена концерном British Aerospace та французькою компанією-партнером, що несе 450-кілограмову боєголовку на дистанцію до 350 миль.

Фото: ОПУ

У радіусі враження ракет Storm Shadow, таким чином, опиниться весь окупований Крим, кримський міст, аеропорти Таганрога, Ростова, а також російські міста на північ від України. Однак безпосередньо на території Росії ці ракети навряд чи будуть застосовані.

Що стосується Італії, то тут президент України анонсував «важливі рішення щодо захисту нашого неба». 16 травня стало відомо, що Україна отримала перший італійсько-французький зенітно-ракетний протиракетний комплекс дальньої дії SAMP-T. Ця протиракетна система оборони призначена для захисту важливих об'єктів від крилатих ракет, від пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Наприкінці квітня йшлося про те, що Україна та Італія обговорюють можливість спільного виробництва компонентів для систем протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex, яка може бути ефективною для захисту від ударних дронів, якими Росія атакує Україну.

Фото: mil.in.ua Skynex

Шлях до Вільнюса

Як зазначив Дмитро Кулеба: «Після того яка ми остаточно вирішимо питання щодо надання літаків, точніше, коли ви побачите F-16, які патрулюватимуть українське небо, і побачите українських пілотів, які будуть ними керувати і збивати російські літаки, в нашій зовнішній політиці залишиться одне доленосне рішення – це членство в НАТО».

Дійсно, одним з основних елементів перемовин українського президента з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великобританії було і залишається питання євроатлантичного руху України та підтримка нового політичного підходу до членства, яку ми хочемо отримати від союзників на Вільнюському саміті Альянсу цього року.

На рівні двосторонньої дипломатії Україна формує коаліцію для формування конкретних механізмів, які б дозволили отримати членство в Північноатлантичному альянсі. Загалом вже 18 країн підписали відповідні декларації з Києвом.

Зокрема, Німеччина, Франція та Італія ухвалили майже ідентичні документи з Києвом, де вказані очікування від майбутнього саміту НАТО. Якщо ж говорити про відмінності, то Берлін згідно декларації, у більш стриманій формі, ніж Рим та Париж, висловив готовність підтримувати Україну на шляху, «визначеному Бухарестською декларацію».

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що Бухарестська декларація передбачає проходження етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) — механізм, який нині не може задовольнити Київ. Україна, в свою чергу, наполягає саме на «скандинавському» шляху, який не передбачає виконання ПДЧ. Адже, ми хочемо переконати наших партнерів підтримати такий варіант та не прив’язувати його до завершення війни шляхом умовної «мирної угоди» з агресором. Втім, цей більш проактивний підхід до членства України розділяють не всі держави-члени, з якими ще належить працювати та знайти аргументи до липня.

Водночас, як зауважив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, «Як відомо, шлях нашої країни та його кінцева мета є незмінними – членство в Альянсі. А у Бухарестській декларації чітко зазначено, що Україна стане членом НАТО».

Берлін, Рим та Париж, напередодні очікуваного українського наступу, не готові форсувати питання членства України в НАТО та досі, певною мірою, оглядаються на реакцію Москви. Цей стереотип Україні ще належить «ламати», як на полі бою, так і в свідомості західних лідерів.

Натомість, у всіх трьох деклараціях, ухвалених днями з ключовими європейськими державами-членами Альянсу, акцент робиться на «підтримці сторонами Комісії Україна – НАТО як платформи для подальшого посилення й розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації».

Фото: ОПУ

Комісія Україна – НАТО створена на підставі Хартії Україна – НАТО 1997 року, яка первісно не мала на меті підготовку нашої держави до членства в Альянсі. Тож є підстави очікувати внесення змін до вищезгаданої Хартії саме у Вільнюсі в якості компромісу, де Комісії може бути відведена роль нашого «провідника» до оборонного союзу.

Що стосується Великобританії, то в Лондонський декларації від 9 лютого 2023 року зафіксовано, що країна «підтверджує свою непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України в межах її визнаних кордонів, а також право України на власні механізми забезпечення безпеки, включаючи майбутнє членство в НАТО».

Британія взяла на себе зобов’язання працювати з союзниками напередодні Вільнюського саміту над поглибленням оперативної сумісності України з Альянсом та прискоренням переходу нашої держави до стандартів НАТО.

Про що говорять такі дещо різні акценти в документах з нашими союзниками? Що кінцевого підходу щодо українського питання перед Вільнюсом поки не знайдено, але воно займає одне з ключових місць на порядку денному майбутнього саміту. Як і питання надання Україні потужних гарантій безпеки.

Фото: Офіс президента

Євроінтеграція та формула миру

В червні Україна має отримати попередню усну оцінку від Єврокомісії щодо виконання семи рекомендацій, що є передумовою для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу. Попередньо в України є чималі шанси задля отримання проміжних позитивних відгуків – не варто забувати, що найважливіший звіт Європейська комісія підготує восени, і саме він буде вирішальним для нас. Київ у цей важкий час провів кілька важливих реформ, у нас є загалом високі шанси для отримання гарної попередньої оцінки. Одначе, якщо говорити про відкриття перемовин щодо членства в ЄС, то тут варто так само, як і з НАТО збирати малі коаліції та вести перемовини з ключовими державами континенту – Німеччиною, Францією та Італією.

Україні повезло з тим, що у нас рік тому з’явився неочікуваний друг – Італія. Саме Рим зміг переконати Берлін та Париж погодитися на реальну євроінтеграцію нашої держави. Майже рік минув з того моменту, відколи Україна отримала статус країни – кандидата. Зараз перед Києвом стоїть ще більш амбітне завдання – відкрити двері до повноправного членства в ЄС.

Якщо ви поглянете на усі три декларації, які були підписані між Україною та трійкою держав – лідерів Євросоюзу, то в кожній ви побачите текстове визнання того, що майбутнє нашої держави саме у ЄС. Також важливо, що там вказано про підтримку реформ, які Україна провадить на шляху членства в Співдружності.

Разом з тим, певно, як і минулого року, ключовим лобістом України на цьому шляху – якщо говорити саме про три західноєвропейських центри – буде Італія. Її керівництво, на відміну від німецьких та французьких колег, виступило з заявою, яка свідчить про незаперечну підтримку Італії та про бажання допомогти Україні домогтися бажаного результату вже у 2023 році.

Фото: EPA/UPG

«Італійська Республіка рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ у 2023 році, з нетерпінням чекаючи на позитивний звіт Європейської Комісії»»

До речі, як зазначив Ігор Жовква, протягом останнього року позиція Італії кардинально змінилася не лише стосовно питання інтеграції України до ЄС, але й щодо вступу нашої держави до НАТО. Водночас Україна зі своїм партнерами обговорювала не лише питання озброєння чи євроатлантичного поступу. На порядку денному були й інші, не менш важливі, стратегічні речі.

Фото: EPA/UPG

Ключове – підтримка формули миру президента Зеленського. Ця ініціатива у себе включає дуже багато важливих речей: надання різного роду гарантій безпеки – від безпекових та ядерних до енергетичних та продовольчих; встановлення справедливого миру за рахунок відповідальності усіх винних у скоєнні воєнних злочинів, відновлення України в багатьох сферах, оформлення поствоєнної нової глобальної безпекової архітектури тощо.

Важливо, що і Берлін, і Париж, і Рим, а до того Лондон письмово, офіційно підтримали формулу миру президента Зеленського. Кожен заявив про необхідність посилення санкцій щодо Росії – це потрібний сигнал перед ухваленням рішення щодо запровадження нового пакету обмежувальних заходів стосовно РФ. Лідери Франції, Німеччини та Італії виступили за притягнення до відповідальності не російських виконавців за скоєння воєнних злочинів, а й керівництво Росії – за злочин агресії. А також вони підтримали запуск процесу, який повинен забезпечити надання компенсацій з боку Росії за усе погане, що ця держава принесла з собою на українську землю.

Фото: EPA/UPG

Париж активно виступив проти мілітаризації Запорізької АЕС та заявив про необхідність виходу російських військ звідти, та й заразом з усієї території України. Берлін зауважив, що створить умови для збільшення приватних інвестицій, поможе з відновленням енергетичної інфраструктури. У Римі також наголосили на тому, що італійська держава та бізнес допоможуть відбудувати нашу країну, надати інвестиції та потрібні для цього знання.

***

Україна наближається до моменту ухвалення дійсно доленосних для нашої держави рішень. Зараз президент Зеленський разом зі своєю командою роблять усе можливе, щоби ці рішення були позитивними для українських громадян, щоби вони заклали основу для перемоги, миру, допомогли Україні зайняти належне їй місце у євроатлантичній родині, створили умови для відновлення.

Дуже скоро ми побачимо перші результати цієї дипломатії. Україна ж, і тут вже хочеться сподіватися не лише на себе, а й на мудрість наших партнерів, нарешті зможе досягнути того позитивного результату, на який заслуговує і на який так довго чекала.