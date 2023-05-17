Україна та Азія стануть основними темами на саміті G7 в Хіросімі, - ЗМІ

Лідери G7 також побоюються, що Китай може спробувати захопити Тайвань силою, спровокувавши більш широкий конфлікт.

У п'ятницю лідери країн "Великої сімки" зберуться на саміт у місті Хіросіма. На заході вони намагатимуться подолати низку викликів, включаючи вторгнення Росії в Україну та зростання напруженості в Азії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський завершив подорож під час якої зустрівся з багатьма лідерами G7, які зараз прямують до Японії.

"Україна створила це відчуття спільної мети" для G7", - сказав старший віце-президент з економіки Центру стратегічних і міжнародних досліджень сказав Метью Гудмен. За його словами, нові зобов’язання, які Зеленський отримав напередодні саміту, можуть підштовхнути членів блоку ще більше посилити свою підтримку.

Лідери G7 також стурбовані можливістю відновлення конфлікту в Азії через погіршення відносин з Китаєм. Вони побоюються, що Китай може спробувати захопити Тайвань силою, спровокувавши більш широкий конфлікт. Китай вважає самоврядний острів своїм і регулярно направляє кораблі та військові літаки до нього.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також сподівається висвітлити ризики розповсюдження ядерної зброї під час зустрічі в Хіросімі, місці першого в світі атомного бомбардування.

Перспектива ще однієї ядерної атаки нависає через ядерну програму Північної Кореї, що знаходиться неподалік, і хвилею останніх ракетних випробувань, а також погрозами Росії застосувати ядерну зброю у війні в Україні. Тим часом, згідно з оцінками Пентагону, Китай швидко розширює свій ядерний арсенал із приблизно 400 боєголовок сьогодні до 1500 до 2035 року.

Занепокоєння щодо міцності світової економіки, зростання цін і кризи боргового ліміту в США будуть головними для лідерів.

Міністри фінансів G7 і голови центральних банків, які зустрілися напередодні саміту, пообіцяли посилити санкції проти Росії, подолати інфляцію, зміцнити фінансові системи та допомогти країнам, обтяженим великими боргами.

Для господаря Кісіди саміт є нагодою наголосити на більш стійкій зовнішній політиці його країни. Прем’єр-міністр Японії здійснив неочікувану поїздку до Києва в березні. Кісіда став першим післявоєнним лідером країни, який побував у зоні бойових дій. Цей візит був наповнений символізмом, враховуючи пацифістську конституцію Японії.

Також до саміту в Хіросімі приєднається Південна Корея, союзник США, який швидко зблизився зі своїм колишнім колоніальним окупантом Японією, на тлі спільних проблем регіональної безпеки.

Очікується, що президент США Джо Байден проведе окрему тристоронню зустріч зі своїми японським і південнокорейським колегами.

Рішення провести G7 у Хіросімі не випадкове. Кісіда, чия сім'я походить з міста, сподівається, що це місце підкреслить "прихильність Японії до миру в усьому світі" і посилить імпульс для "реалізації ідеалу світу без ядерної зброї", наголосив він. Як відомо, США скинули атомну бомбу на Хіросіму 6 серпня 1945 року, знищивши місто. Потім - скинули другу бомбу на Нагасакі. 15 серпня Японія капітулювала, фактично поклавши край Другій світовій війні та десятиліттям японської агресії в Азії.

У 2016 році Барак Обама став першим американським президентом, який відвідав Хіросіму.