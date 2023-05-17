Угорщина не хоче розглядати чергові санкції проти РФ через внесення банку OTP до чорного списку

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що OTP не порушував жодних міжнародних законів.

Уряд Угорщини може припинити розгляд подальших санкції Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє CNN.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) включити угорський банк OTP до списку “міжнародних спонсорів війни” як “обурливий”.

“Поки OTP залишається в цьому списку, нам буде дуже важко навіть вступити в переговори щодо одинадцятого пакету санкцій”, - наголосив Сіярто, іі додав, що Угорщині буде дуже важко вести переговори про економічні обмеження, які “вимагають додаткових жертв”.

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що OTP не порушував жодних міжнародних законів, і його діяльність повністю відповідає всім очікуванням і законодавству.

Раніше повідомлялось, що Угорщина заблокувала виплату чергового траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України.