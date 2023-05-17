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У Берліні міністри оборони Німеччини і Великобританії обговорювали підтримку України

Великобританія продовжує працювати з зокрема, з НАТО і G7, щоб надати Україні можливості для забезпечення та зміцнення довгострокової безпеки після закінчення війни з Росією.

У Берліні міністри оборони Німеччини і Великобританії обговорювали підтримку України
Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Великобританії Бен Воллес
Фото: Twitter/Ministry of Defence

17 травня у Берліні провели зустріч міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Великобританії Бен Воллес. Переговори відбулися після того, як Британія оголосила про надання Україні далекобійних ракет.

Про це йдеться на сайті британського Міноборони.

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Як зазначає британське відомство, Великобританія продовжує працювати з партнерами, серед яких - Німеччина, НАТО, G7 та інші держави за межами блоків, щоб надати Україні гарантії та можливості, необхідні для забезпечення та зміцнення її довгострокової безпеки після закінчення війни. 

"Німеччина та Великобританія підтримують постійну допомогу Україні. Обидві держави сповнені рішучості рішуче підтримувати зусилля України щодо захисту від російської агресії", - сказав Воллес.

Британський міністр оборони також зустрівся з главою Федеральної канцелярії та федеральним міністром з особливих доручень Вольфгангом Шмідтом. Вони обговорили подальшу підтримку України, міцність відносин Великобританії та Німеччини як союзників у НАТО, а також співробітництво в оборонній промисловості.

За інформацією британського Міноборони, про підтримку України також ітиметься на Вільнюському саміті у Литві в липні.

Нагадаємо, нещодавно Бен Воллес підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Крім них Велика Британія виділить нашій державі сотні нових ударних безпілотників великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів

Сьогодні міністр оборони Великобританії під час брифінгу з німецьким колегою заявив, що питання вступу України в НАТО вирішуватимуть після війни. 

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