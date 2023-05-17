У Китаї комедійну трупу оштрафували на понад $2 млн за жарт про військових

Компанія розірвала контракт з коміком, останній вибачився перед своїми підписниками в соцмережі.

Китайську комедійну трупу Shanghai Xiaoguo Culture Media Co оштрафували на $2,1 млн за жарт про військових, у якому комік використав гасло лідера КНР Сі Цзіньпіна, повідомляє ВВС.

Комік Лі Хаоші у своєму виступі порівняв поведінку своїх собак із поведінкою китайських військових –тварини, які ганялися за білкою, нагадали Лі фразу глави Китаю "мати хороший стиль роботи, вміти битися і вигравати битви".

Такий стендап викликав роздратування влади, яка заявила, що таким чином компанія та комік "принижували народну армію" і повідомила про початок розслідування.

В результаті Shanghai Xiaoguo Culture розірвала контракт із коміком. Робота компанії призупинена в китайській столиці на невизначений проміжок часу.

У пекінському підрозділі Міністерства культури і туризму заявили, що ніколи не дозволять "будь-якій компанії або приватній особі використовувати китайську столицю як майданчик для безглуздого наклепу на славний образ Народно-визвольної армії".

Лі Хаоші також вибачився перед своїми підписниками в соцмережах, заявивши, що почувається "глибоко засоромленим" і шкодує з цього приводу.

Нагадаємо, раніше у Китаї заборонили публікувати новини без схвалення держави.

Також там намагались цензурувати стрічку Бійцівський клуб". Китайська стримінгова платформа Tencent відновила оригінальний фінал фільму Девіда Фінчера "Бійцівський клуб" після того, як його піддали цензурі кількома тижнями раніше.