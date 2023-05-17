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Держдепартамент США не виключає визначення Росії державою-спонсором тероризму

Блінкен так і не дав чіткої відповіді на питання про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Держдепартамент США не виключає визначення Росії державою-спонсором тероризму
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за злочини в Україні.

Про це повідомляє CNN.

На слуханнях Комітету з асигнувань Сенату сенатор Ліндсі Грем запитав держсекретаря Ентоні Блінкена: “Ви ніколи не збираєтеся називати тероризм, спонсорований державою, чи не так?”

Блінкен швидко відповів на це: “Ніколи не кажи ніколи”.

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Згодом Блінкен наголосив на санкціях, які США запровадили проти Росії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Також Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. А у жовтні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

В кінці грудня 2022 року повідомлялось, що у Конгресі США розглядають альтернативну можливість надати Росії статус “країни-агресора”, “країни-терориста” чи “країни-агресора, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення”. 

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