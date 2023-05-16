22 лютого 2022 року депутат проголосував за ратифікацію “договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між країною-агресором і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

В України засудили до 15 років тюрми ще одного депутата Держдуми РФ, який голосував за визнання “Л/ДНР”.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата російської Держдуми Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України. Посадовець позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики”. - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР». В подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим самим посадовець сприяв реалізації злочинного плану Москви щодо захоплення нашої держави.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Нагадаємо, у березні український суд присудив 20 депутатам російської Держдуми по 15 років ув'язнення за визнання "Л/ДНР". Чернівецька обласна прокуратура підтримує обвинувачення щодо ще 44 депутатів РФ.