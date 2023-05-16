Оголошена цього тижня країнами Європи військова допомога може сприяти в наступі Україні на півдні, – New York Times

Під час закордонних візитів Зеленський, за даними журналістів, наполягав не лише на збільшенні військової підтримки, а й на більшій ролі Європи в дипломатії.

Пакети військової допомоги, оголошені Німеччиною, Великою Британією, Італією та Францією під час візитів президента України, роблять "дуже ймовірним" те, що українські війська незабаром завдадуть удару по окупантах на півдні. Про це з посиланням на військових аналітиків пише New York Times.

Джерела газети серед посадовців Білого дому повідомили, що вони, як і раніше, впевнені у збереженні двопартійної підтримки в Конгресі для продовження допомоги українцям у найближчій перспективі. Хоча вони не шукали додаткового фінансування відтоді, як Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників.

Німеччина цього тижня оголосила про надання 30 танків Leopard, 20 бойових броньованих машин, 16 систем ППО, понад 200 безпілотників та низки іншого озброєння та боєприпасів. Ексофіцер данської армії, зараз – старший науковий співробітник Фонду Маршалла в Брюсселі Якоб Кіркегор вважає, що Leopard та ББМ можуть знадобитися при звільненні територій, оскільки травʼянистий степ на півдні України підходить "для танкової чи маневреної війни".

Британські ракети та безпілотники, додав він, можуть бути використані для атак на російські бази в Криму. Сполучені Штати чинили опір відправці ракет далекого радіусу дії в Україну, зокрема, щоб уникнути ескалації конфлікту зброєю, яка могла б досягти території Росії. Це також одна з причин, чому адміністрація Байдена не задовольнила запити України щодо винищувачів F-16 американського виробництва. Однак американські чиновники заявили, що не будуть блокувати надсилання іншими державами власної зброї в Україну. А аналітики сказали, що Британія не дала б ракети великої дальності без мовчазної згоди Вашингтона.

Збільшення постачань Європи, на думку аналітиків, відображає зростаючу впевненість у тому, що українські війська зможуть зробити вирішальний прорив у своєму контрнаступі.

"Ми б не надавали таку кількість зброї Україні на даний момент, якби вважали, що малоймовірно, що вони досягнуть успіху. Нічого не можна сказати напевно, але ми на Заході, здається, все більше оптимістично налаштовані на Україну", – сказав Кіркегор.

Джерела газети також повідомили, що Україна, окрім більшої військової допомоги, прагне збільшити роль Європи і на дипломатичній арені. Європейські та українські посадовці заявили, що Зеленський приватно наполягав на цьому. Україна з обережністю ставиться до тих країн, котрі мають тісні відносини з Росією, як-от Китай і Бразилія, які розробляють мирні плани або виступають посередниками. За словами анонімного українського посадовця, Зеленський сподівається залучити таких союзників, як Німеччина.

З 13 по 15 травня президент Володимир Зеленський здійснював закордонні візити. Спершу він відвідав Італію, де зустрівся з премʼєркою та Папою Римським, потім – Німеччину, звідти полетів до Франції, а тоді здійснив неанонсований візит до Британії.

Після зустрічі з Джорджою Мелоні в Мілані президент повідомив про важливі рішення для захисту українського неба. Під час перебування Зеленського у Німеччині Берлін оголосив рекордний пакет допомоги на 2,7 млрд. Франція обіцяла оснастити бронетехнікою, зокрема легкими танками, декілька українських бригад, а Британія оголосила про надання сотень далекобійних безпілотників та ракет ППО.