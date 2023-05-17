Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, – Міноборони Британії

Раніше Путін хвалився, що ці ракети уразити неможливо.

Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

За останній тиждень повітряні бої над російсько-українським кордоном загострилися. Лише 13 травня 2023 року чотири літаки Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії (два передових бойових літаки та два гелікоптери), розбились через імовірне збиття над Брянською областю Росії.

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування KILLJOY (кодове ім’я в НАТО для російських “Кинджалів”). Згодом Росія віддала перевагу спробам нейтралізувати вдосконалений потенціал протиповітряної оборони України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька KILLJOY.

Зазначається, що посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном Росії буде викликати особливе занепокоєння для ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання повітряних сил для підтримки війни.

Очевидна вразливість KILLJOY, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, адже російський президент Володимир Путін раніше хвалився, що ці ракети уразити неможливо.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y5MN5K28eL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2023

Нагадаємо, вночі 16 травня українська ППО збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.