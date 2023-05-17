НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, – Міноборони Британії

Раніше Путін хвалився, що ці ракети уразити неможливо.

Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, – Міноборони Британії
Фото: ЕРА/UPG

Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. 

За останній тиждень повітряні бої над російсько-українським кордоном загострилися. Лише 13 травня 2023 року чотири літаки Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії (два передових бойових літаки та два гелікоптери), розбились через імовірне збиття над Брянською областю Росії.

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування KILLJOY (кодове ім’я в НАТО для російських “Кинджалів”). Згодом Росія віддала перевагу спробам нейтралізувати вдосконалений потенціал протиповітряної оборони України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька KILLJOY.

Зазначається, що посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном Росії буде викликати особливе занепокоєння для ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання повітряних сил для підтримки війни.

Очевидна вразливість KILLJOY, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, адже російський президент Володимир Путін раніше хвалився, що ці ракети уразити неможливо. 

Нагадаємо, вночі 16 травня українська ППО збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies