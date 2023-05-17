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Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранені семеро цивільних

Росіяни відкривали вогонь 79 разів за добу. 

Протягом 16 травня росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область. Вони випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Семеро людей, в тому числі троє дітей, були поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі", – зазначив він.

З вільної частини області протягом доби евакуювали ще 62 людини. 

Нагадаємо, що троє дітей постраждали вчора при обстрілі села Херсонської громади. Росіяни прицільно обстріляли житловий будинок. 

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