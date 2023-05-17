Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині знешкодили рекордну кількість ворожих мін

На ділянці довжиною 300 метрів було знайдено 250 протитанкових мін.

Під лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району Харківської області працівники знайшли рекордну кількість російських мін.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом на ділянці довжиною 300 метрів було знайдено 250 протитанкових мін. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП.

Піротехніки деактивували та вивезли всі знайдені міни.

Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене””, - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, 6 травня на полі поблизу с. Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні. Внаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень.