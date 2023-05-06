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На Харківщині трактор наїхав на міну

Тракторист дістав тілесних ушкоджень.

На Харківщині трактор наїхав на міну
Фото: ДСНС

У суботу, 6 травня, на полі поблизу села Затишшя Харківської області трактор підірвався на міні. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Унаслідок вибуху 43-річний тракторист дістав тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє ДСНС.

Це вже третій випадок підриву тракторів на Харківщині за тиждень. Попередні два сталися поблизу села Погонівка. Внаслідок цього постраждали та були госпіталізовані 58-річний та 37-річний трактористи.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, що у Київській області водій, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж поля, підірвався на залишеній російськими окупантами міні. Він дістав тілесних ушкоджень та госпіталізований у лікарню.

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