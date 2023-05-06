Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь.

Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі», - написав Єрмак.

За його словами, серед звільнених з полону росіян є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що у російському полоні перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.