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Росіяни повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС, - міський голова Мелітополя

Окупанти, ймовірно, готують провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Росіяни повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС, - міський голова Мелітополя
Фото: news.sky.com

Російські загарбники повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ" - зазначив Федоров.

Він закликав жителів окупованих територій найближчими днями уникати масових скупчень і триматися подалі від місць перебування окупантів. 

Нагадаємо, днями представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку. 

До цього Енергоатом заявив, що призначене окупантами "керівництво" Запорізької АЕС хоче масово піти у "відпустку" через побоювання щодо наступу українських сил.

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