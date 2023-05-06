Росіяни повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС, - міський голова Мелітополя

Російські загарбники повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ" - зазначив Федоров.

Він закликав жителів окупованих територій найближчими днями уникати масових скупчень і триматися подалі від місць перебування окупантів.

Нагадаємо, днями представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку.

До цього Енергоатом заявив, що призначене окупантами "керівництво" Запорізької АЕС хоче масово піти у "відпустку" через побоювання щодо наступу українських сил.