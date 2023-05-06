У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Міндовкілля затвердило перелік дерев, заборонених у відтворенні лісів
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв

Батько і син готуватися втекти на окупованому частину області.

На Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох жителів Херсонщини, які працювали на російських окупантів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Зловмисниками виявились батько і син.

Фото: СБУ

Батька рашисти призначили на керівну "посаду" у "Міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області". Він регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного "міністра" і закликав людей підтримати росіян. Також зрадник змушував місцевих аграріїв працювати на РФ, а у разі відмови погрожував репресіями.

Син "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району. Росіян найбільше цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

Після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра. Він передавав їм розвіддані для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, зокрема, із застосуванням керованих авіабомб. Крім цього, зрадник інформував рашистів про наслідки повітряних атак на місцеві об’єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

Зловмисники планували втекти на тимчасово захоплену частину Херсонщини і для цього вели переговори з окупантами щодо "евакуації". Але співробітники спецслужби своєчасно викрили і затримали їх.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ворожому коригувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його батьку – за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, днями за держзраду до 15 років за ґратами засудили одесита, який за 70 тисяч гривень здавав росіянам місця дислокації систем ППО.

На Донеччині затримали чергових “мисливців” на HIMARS, а до 12 років ув‘язнення засудили жінку, яка передавала співробітнику Генштабу Росії дані про ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies