У Києві піднявся рівень води у Дніпрі

Вода за останню добу піднялася ще на 5 см.

У Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі, аварійних підтоплень не зафіксовано.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Станом на ранок 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9308 см. Вода за останню добу піднялася ще на 5 см.

У столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки, але аварійних підтоплень не зафіксовано.

"Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах міста Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

При цьому утримується затоплення заплави до 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. За даними КМВА, промисловим об'єктам та житловим будинкам не загрожує підтоплення.

Нагадаємо, що на Київщині відновили переправу через річку Тетерів. Переправа була частково зруйнована через паводки.