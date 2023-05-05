У Києві викрили групу в’язнів, які продавали неіснуючі генератори та видавали себе за військовослужбовців.

Про це повідомила Офіс генерального прокурора.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайства (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу).

За даними слідства, схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням в Україні через російські обстріли.

Організував схему неодноразово судимий чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО. Разом із трьома співкамерниками він розміщував у соцмережі оголошення про продаж генераторів.

Вони отримували від покупців передоплату у розмірі від 2 до 10 тис грн, обіцяючи відправити товар до певної дати. Затримку у відправці пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у "гарячі точки", а в подальшому припиняли з покупцями зв’язок.

На даний час встановлено шестеро потерпілих від їхніх шахрайських дій.

У двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі проведено обшуки. Також проведено обшуки в осіб, пов’язаних з підозрюваними. Вживаються заходи щодо встановлення усіх потерпілих.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала угруповання шахраїв, які виманювали гроші в охочих евакуюватися з Бахмута.