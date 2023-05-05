Зміни тактики Росії немає, – Маляр

Якщо дивитися на динаміку дій РФ і війни, то ніякої зміни тактики немає. Росія діє в міру своїх можливостей. Вона налагоджує виробництво озброєння, проводить її випробування.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону. Вона також прокоментувала останні повітряні атаки ворога.

"Щоб зрозуміло було, як розцінюють військові такі повітряні атаки – з великою ймовірністю це розвідка можливостей нашої ППО. Тому для них це швидше як діагностування і робота на майбутнє", – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що росіяни дійсно поставили задачу взяти до 9 травня під контроль Бахмут. Для цього вони стягують з усієї лінії наступу "вагнерівців". Там, де були штурмові загони десантників, тепер іде заміна на "вагнерівців". Також росіяни включили пропагандистську машину, коли активізувалися очільники цих приватних військових угруповань.

Захисники не дають прорвати оборону і активно ведуть штурмові дії. Наші бійці знищили місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

На початку лютого росіяни кинули всі сили на захоплення Бахмута. Важкі бої точаться всередині міста. Для захоплення Бахмута окупанти залучили найпрофесійніші підрозділи регулярної армії та найбільш підготовлених найманців. Українська армія чинить опір і не дає ворогу досягнути мети.