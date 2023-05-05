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ЗСУ показали IRIS-T на бойовому чергуванні

Із жовтня ЗРК вже знищив 60 російських повітряних цілей.

ЗСУ показали IRIS-T на бойовому чергуванні
IRIS-T
Фото: Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України показали фотографії німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який вже працює в Україні.

Фоторепортаж опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці.

"ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж. Разом переможемо! Слава Україні!" – написали військові.

IRIS-T
Фото: Генштаб
IRIS-T

IRIS-T
Фото: Генштаб
IRIS-T

Фото: Генштаб

IRIS-T
Фото: Генштаб
IRIS-T

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Україну прибула перша партія німецьких комплексів IRIS-T. У квітні Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T і 16 керованих ракет. 

Станом на початок травня ЗРК знищив в Україні 60 російських повітряних цілей.

IRIS-T – система з ракетами "повітря-повітря", що оснащені головкою самонаведення. 

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