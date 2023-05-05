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Україна повернула додому тіла 80 загиблих оборонців

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Україна повернула додому тіла 80 загиблих оборонців
Фото: minre.gov.ua

У п’ятницю 5 травня вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.

Про це повідомляє сайт Мінреінтеграції.

"Тіла військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", – йдеться у повідомленні. 

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників.

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