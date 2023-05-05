Вночі та зранку ворог 6 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Вночі та зранку 5 травня ворог 6 разів обстріляв прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти 3 Есманської, Середино-Будської, Білопільської громад”, – йдеться в повідомленні.

Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів) та з АГС (20 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів – чотири вибухи.

Білопільська громада: був обстріл з АГС (шість вибухів).

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили ще 620 окупантів і чотири танки. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.