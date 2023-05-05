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Учора ворог 95 разів обстріляв Херсонщину, поранені троє людей

По Херсону росіяни били п’ять разів.

Учора ворог 95 разів обстріляв Херсонщину, поранені троє людей
Ілюстративне фото

За минулу добу, 4 травня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 538 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу у місті Берислав. Через російську агресію троє людей дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

За добу з деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.

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Нагадаємо, вчора на Херсонщині оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня. Тоді російська армія здійснила 98 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема – двоє дітей. Для обстрілів ворог застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію.

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