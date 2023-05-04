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На Херсонщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки

Сьогодні о 12-й годині загиблих вшанують хвилиною мовчання.

На Херсонщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки
Фото: http://www.mobilmusic.ru

На Херсонщині оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту", - сказав він.

Прокудін зазначив, що у пам’ять про вбитих людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Він також висловив співчуття рідним загиблих.

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Нагадаємо, що минулої доби російська армія здійснила 98 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема - двоє дітей. Для обстрілів ворог застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію.

Протягом дня обстріли вільної частини області фактично не припинялися. Росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету, вдарили по супермаркету, по вокзалу і поїзду. 

З 20 години 5 травня у Херсоні буде 58-годинна комендантська година, місто закриють на вʼїзд і виїзд, перебування на вулицях буде заборонено. Це рішення ухвалили ще до безжальної російської атаки.

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