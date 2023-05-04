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В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"

Вього росіяни випустили по місту 15 "шахедів", 12 збили сили ППО.

В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
Фото: ОК "Південь"

Російські окупанти цієї ночі атакували Одесу і випустили по місту 15 дронів "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили 12 з ворожих безпілотників, однак три з них влучили у гуртожитки одного з навчальних закладів.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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Також в ОК "Південь" показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою "Герань" - так росіяни маркують іранські "Шахеди". На них на хвостовиках були написи "Zа Москву" та "Zа Кремль".

"На хвостовиках дронів "сакрально" зазначено причину атаки", - зазначили в командуванні.

Фото: ОК "Південь"

Раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вночі атакували Україну 24 дронами, ЗСУ знищили 18.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю".

В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?.

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