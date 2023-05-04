На Херсонщині щодня працюють до 75 груп з розмінування, - Павлюк

Всього було знешкоджено близько 57 тис. вибухонебезпечних предметів.

У Херсонській області працюють групи розмінування Міноборони України та підрозділи Сил оборони. Щоденно до виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів (ВНП) залучається від 70 до 75 груп.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

“З 683 тис. га звільненої території регіону – обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів понад 35,5 тис. га. Розміновано 2,1 тис. км автомобільних доріг, близько 1,43 тис. км ЛЕП, 136 км газогонів, 377 км залізничних колій, а також понад 2,5 тис. об'єктів та господарств”, - розповів Павлюк.

Він додав, що всього було знешкоджено близько 57 тис. ВНП.

Перший заступник міністра оборони наголосив, що пріоритет в розмінуванні зараз мають землі сільськогосподарського призначення, оскільки аграрії мають провести посівну.

Павлюк уточнив, що роботи по посіву ранніх сільськогосподарських культур уже тривають на території в понад 30 тис. га.

Завдяки розмінуванням вдалось підключити до електропостачання 162 населених пунктів регіону з 228. До газопостачання підключили 67 з 88, а до централізованого водопостачання – 174 з 189 населених пунктів.

Олександр Павлюк розповів, що групи розмінування взаємодіють з органами місцевої влади. Зокрема, щотижня координаційна група надає головам тергромад витяги з інтерактивної карти розмінування, у тому числі для контролю за засіюванням розмінованих земель.

Нагадаємо, Канада передала Україні першу партію обладнання для розмінування. Вартість партії складає 22,5 млн канадських доларів (16,5 млн доларів США). Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки.

Також повідомлялось, що на території Херсонської, Миколаївської та Харківської областей за допомогою машин механізованого розмінування знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.