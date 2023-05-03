Російські окупаційні війська обстріляли шість громад Сумщини

Протягом дня 3 травня росіяни обстріляли населені пункти Миропільської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Ворожбянської та Середино-Будської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом 3 травня було 11 обстрілів прикордонних громад, зафіксовано 67 вибухів.

“Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну людину, якій надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу. Били росіяни по території громади і з мінометів – 6 вибухів”, - повідомили в ОВА.

Ворожбянську та Середино-Будську громадаи обстрілювали з артилерії. Внаслідок обстрілу у Ворожбянській громаді було пошкоджено приватне домоволодіння.

Території Зноб-Новгородської, Білопільської та Миропільської громад росіяни обстрілювали з мінометів.

Нагадаємо, на Сумщині без світла залишились понад 4 тис. абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами.