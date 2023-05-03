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​На Харківщині на вибуховому предметі підірвався трактор

Водій трактору отримав поранення.

​На Харківщині на вибуховому предметі підірвався трактор
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 3 травня, на території Харківської області трактор підірвався на вибуховому предметі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Трактор підірвався на невідомому вибуховому предметі між полями неподалік села Погонівка біля лісосмуги.

Внаслідок вибуху 58-річний водій отримав тілесні ушкодження, ййого доставили до лікарні.

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Поліція закликала громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів та пересуватися тільки асфальтованими дорогами. А у разі виявлення невідомих предметів слід викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Нагадаємо, вчора, 2 травня, близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей загинули.

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