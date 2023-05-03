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ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - Шмигаль

Євросоюз збільшує можливості виробництва боєприпасів.

ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Європейський Союз загалом надасть Україні боєприпасів на 2 мільярди євро. Зараз йдеться про надання боєприпасів на 1 млрд.

Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їх спільні подальші закупівлі для України", - повідомив очільник уряду.

Шмигаль також зауважив, що ЄС збільшує можливості виробництва боєприпасів, і для цього теж буде спрямовано 1 млрд євро.

"Все це наблизить нашу перемогу та мир у Європі. Вдячні Європейській комісії за активну роботу, справедливу позицію та солідарність з Україною", - підкреслив прем’єр.

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Нагадаємо, що посли Європейського Союзу у середу, 3 травня, погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. Суперечки щодо узгодження цієї схеми тривали з березня цього року.

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